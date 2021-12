João de Deus e o clássico: «Estamos preparados para tudo o que possa acontecer»

João de Deus assumiu que espera "um jogo de grau de dificuldade muito elevado" frente ao FC Porto, no embate de amanhã a contar para a Taça de Portugal, que se disputará no Estádio do Dragão. "Conhecemos bem a equipa do FC Porto. Tem uma equipa que é muito forte, vai obrigar-nos a uma atenção permanente durante o jogo. Tambem temos as nossas armas. Dentro da estratégia que o míster definiu e planeou para este jogo queremos ter sucesso e vencer", começou por reiterar, em conferência de imprensa, o treinador-adjunto do Benfica.João de Deus vincou, depois, que Jesus vai preparar a equipa para o clássico para que a restante equipa técnica que irá dirigir as águias esteja "confortável", tendo em conta que o treinador principal está castigado."Estamos preparados para tudo o que possa acontecer amanhã. O míster é uma pessoa detalhista, vai ao mais ínfimo detalhe na preparação dos jogos e este não fugiu à regra. Nós, que estaremos no banco, estamos mais confortáveis para dar respostas em função do que se passar no jogo. Portanto, estamos confortáveis com que podem ser nuances do adversário. Estamos preparados para as enfrentar", assumiu.O técnico português apontou depois às valências de ambas as formações na transição ofensiva. "É provável que seja um jogo mais aberto porque tem de haver uma decisão. Como tem de ficar decidido, é normal que assim seja. O FC Porto vai, tal como nós, tentar vencer o jogo. Não concordo que sejamos uma equipa superior em termos de transição ofensiva porque o FC Porto também é uma equipa muito forte no contragolpe. Estamos bem identificados e em alerta para as dinâmicas do FC Porto, tendo jogadores muito rápidos e objectivos na frente que nos podem causar problemas. Queremos ser uma equipa capaz de sobrepor as nossas virtudes e diminuir as nossas dificuldades", adiantou ainda João de Deus."Vamos ver se ele vai jogar. Ainda falta muito para o jogo e só no jogo é que veremos quem é que o míster Jorge Jesus decide que vai entrar de início. Seja o André ou qualquer outro colega que jogue e tenha um confronto mais direto com o Díaz, com certeza que será um duelo empolgante e equilibrado e espero que penda para o nosso lado."