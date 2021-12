João de Deus e os castigos de Jesus e Conceição: «Para o bem do futebol estas situações não deviam acontecer»

Com Jorge Jesus e Sérgio Conceição a cumprir castigo, serão os adjuntos de Benfica e FC Porto a orientar as duas equipas no clássico de amanhã da Taça de Portugal, uma situação que João de Deus lamenta."O que eu sei é que para o bem do futebol estas situações não deviam acontecer. Tanto o mister JJ como o mister Sérgio Conceição deveriam estar no jogo e deveriam fazer parte dele. Isso iria trazer mais espectáculo e encanto ao dérbi. O que eu e o meu colega [Vítor Bruno] tentaremos fazer, de forma quase indireta, é aquilo que os treinadores principais foram trabalhando ao longo destes dias para o jogo. O que seria interessante e aceitável é que quem decide e toma as decisões para os jogos é que deveria estar ao comando da equipa", afirmou o adjunto do Benfica em conferência de imprensa.