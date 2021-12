João de Deus faz antevisão ao clássico do FC Porto para a Taça de Portugal

A habitual conferência de imprensa de antevisão a um jogo irá ser levada a cabo por João de Deus. O Benfica defronta o FC Porto na quinta-feira, em encontro a contar para a Taça de Portugal, mas o treinador principal, Jorge Jesus, está castigado e não estará no banco das águias no clássico, à imagem do que sucederá com Sérgio Conceição, do lado azul e branco.O treinador-adjunto do Benfica falará aos jornalistas esta quarta-feira, a partir das 14 horas, no Benfica Campus.