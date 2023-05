João Félix assistiu ao dérbi com o Sporting na Casa do Benfica de Londres

João Félix assistiu ao dérbi de ontem com o Sporting na casa do Benfica de Londres. A informação foi divulgada pela página oficial de Facebook que congrega casas, filiais e delegações do clube da Luz.O jogador não foi chamado para o jogo do Chelsea com o Manchester City, que os blues perderam por, e assistiu ao duelo de Alvalade. O jogo terminou empatadoe o Benfica acabou por não se sagrar campeão.