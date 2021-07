João Félix concorre para tentar ganhar chuteiras... de Rafa

A Onssoccer, empresa que agencia Rafa, lançou um passatempo em que se propõe a sortear uma chuteiras do extremo do Benfica. Para tal, é necessário seguir a página no Instagram, colocar um 'gosto' na referida publicação que anuncia o passatempo e identificar dois amigos.





São vários os fãs que tentam conquistar as botas do internacional português e campeão europeu em 2016 mas há um bem especial chamado João Félix. O agora futebolista do Atlético Madrid e antigo colega de Rafa na Luz também participa no desafio, facto que alguns seguidores não deixaram escapar. Curiosamente, Félix também citou dois antigos jogadores do Benfica para poder habilitar-se a ganhar as chuteiras de Rafa. São eles Bernardo Silva e Rúben Dias, agora ambos a representar as cores do Manchester City.