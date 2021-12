João Félix no Seixal horas depois do jogo no Dragão: jogador do At. Madrid foi apoiar o irmão

João Félix não foi utilizado por Diego Simeone na vitória de ontem do At. Madrid frente ao FC Porto (1-3) no Dragão - mas saltou para o relvado assim que o jogo terminou - e na manhã desta quarta-feira deslocou-se ao Benfica Campus, no Seixal, para assistir ao jogo da UEFA Youth League entre os encarnados e o Dínamo Kiev.O irmão do internacional português dos colchoneros, Hugo Félix, está no banco de suplentes.