João Félix pede ao irmão uma vitória na Youth League: «Vinguem-se de 2016/17»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Benfica e RB Salzburgo voltam a defrontar-se na final da UEFA Youth League cinco anos. Os austrícos venceram em 2017 por 2-1 , depois das águias terem estado então a ganhar por 1-0. Nessa equipa orientada por João Tralhão estava João Félix, agora a brilhar no Atlético Madrid.No Instagram, Hugo Félix ajudou os encarnados a derrotarem a Juventus nos penáltis e a rumarem à final. A um passo de entrarmos para a história deste clube. Obrigado mais uma vez ao apoio incansável dos nossos adeptos", vincou o médio que entrou na segunda parte do desafio e bateu um penálti para dentro das redes. A publicação foi comentada pelo irmão, João Félix, que pediu uma desforra diferente em relação a 2017."Vinguem-se de 2016/17", escreveu o jogador que acabou a formação no Benfica. Hugo Félix não teve dúvidas e 'descansou' o irmão: "Não te preocupes", vincou. Em 2017, João Félix foi titular e saiu ao minuto 73, sendo rendido por David Tavares.A final de 2021/22 está agendada para Nyon, na próxima segunda-feira.