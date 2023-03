João Félix revela que não queria deixar a Luz em 2019: «Progredi muito e sempre estarei agradecido ao Benfica»

João Félix é a maior transferência da história do Benfica e do futebol português depois de ter saído para o Atlético Madrid por 126 milhões, em 2019, cumprindo agora um empréstimo no Chelsea por parte dos colchoneros. Ao site dos blues, o internacional luso puxou a cassete atrás para recordar a formação no Seixal, em contraposição com o que se passou com a camisola do FC Porto."A mudança para o Benfica foi importante. A adaptação foi mais fácil porque já estava habituado a ficar longe de casa no Porto. Foi muito bom estar no Benfica, foi muito bom para mim. Progredi muito e sempre estarei agradecido ao Benfica", declarou o avançado, de 23 anos, recordando a etapa nos dragões."No início foi muito bom mas no último ano ou nos dois últimos tive problemas em jogar. As coisas não estavam a correr bem. Era demasiado franzino, não era alto, foi difícil para mim. Quando tinha 14 ou 15 anos, disse-lhes que queria sair, queria tentar outro clube. Queria jogar em casa, não queria saber. Apenas queria jogar e ser feliz. Depois, apareceu a oportunidade do Benfica e aceitei, claro", lembrou.Félix recordou também a mudança para o Atlético Madrid, com alguma relutância inicial. "Foi uma decisão um pouco complicada. Ao início preferia ficar, mas depois pensei que fiz a escolha certa porque precisava de progredir. Mudar-me do Benfica para o Atlético foi bom para mim para sair da minha zona de conforto. Não me arrependo, penso que foi bom para mim", evidenciou o jogador que conta um golo em cinco partidas oficiais pelo Chelsea.