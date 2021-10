João Félix também foi 'debatido': «Vieira andava em Itália a dizer que ia ser o próximo Ronaldo»

Numa altura em que a formação era tema no debate entre candidatos à presidência do Benfica, nomeadamente a incapacidade em manter as pérolas da formação mais tempo, Francisco Benitez acusou a anterior direção de querer vender João Félix a todo o custo.





"Assim que deu nas vistas, enviaram emissários a todos os clubes a ver quando vendiam. Andava Vieira em Itália a dizer que ele ia ser o próximo Ronaldo. Depois em julho diz que não queria vender. Na prática, assim que um jogador começa a dar nas vistas, todos os intermediários começam a bater nas portas para vender. Todos sabemos que o negócio é assim. Se não fosse, tínhamos mantido alguns jogadores. Não vamos mantê-los eternamente mas não podemos deixar sair sem ter ganho nada antes pelo clube", atirou o candidato da Lista B, com o atual presidente a ripostar:"Acredita que para se vender o João Félix tínhamos de bater à porta de alguém? Está a desprezar o valor do João Félix? Deu o pior exemplo de todos. Está a falar de uma venda de 120 milhões de euros e está a contestá-la? Acha que um clube em Portugal pode não fazer uma venda de 120 milhões de euros? Vendemos o jogador e provocámos essa venda? Sr. Benitez, é o pior exemplo. Se calhar tinha um melhor exemplo", lamentou.