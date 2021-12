João Félix tem "muitas saudades do Benfica" e faz pedido aos adeptos: «Não deixem de apoiar»

João Félix esteve esta quarta-feira no Seixal, a assistir ao jogo do, na Youth League, e foi o centro das atenções dos muitos adeptos que assistiram à partida. O avançado do Atlético Madrid, formado nos encarnados, assistiu à estreia do irmão, Hugo Félix, na competição, e confessou ter saudades do Benfica."É bom voltar, não vinha aqui desde que saí de cá. Foi aqui que tudo começou e é bom voltar a ver os adeptos, o campo, as pessoas... É bom voltar a casa", disse o internacional português, em declarações à BTV, admitindo ter "muitas saudades do Benfica".O jogador mostra-se rendido às qualidades do irmão, de apenas 17 anos. "Ele está bem. Tem feito uma boa temporada, é um miúdo trabalhador, humilde, não perde o foco e se continuar assim vai ter sucesso. Tem tido o meu apoio. A manter-se assim vai sair em grande."João Félix está em Madrid mas não deixa de acompanhar o que se passa na Luz. "Acompanho sempre. Jogos maus há todos os anos, em todas as temporadas. No ano em que estive cá houve houve momentos em que não estivemos tão bem, mas é preciso não deixar de apoiar porque eles seguramente vão dar a volta por cima. Vão ganhar hoje e qualificar-se."Qualificado está o Atlético Madrid, que ganhou no Dragão. "Foi bom, foi uma boa noite para todos, uma vitória importante para passarmos aos 'oitavos' da Champions e para animar um bocado o grupo. Vínhamos de um mau resultado, deu para festejar."