João Ferreira perto de assinar pelo Watford: saiba quanto pode render ao Benfica

João Ferreira, jogador que está cedido pelo Benfica ao Rio Ave, está perto de rumar aos ingleses do Watford, apurou Record. O lateral, de 21 anos, está muito perto de quebrar o vínculo com o Benfica e rumar ao emblema que está no quinto lugar do Championship, segundo escalão do futebol inglês.O jovem, que chegou a estrear-se na equipa principal do Benfica na temporada 2020/21, pode render cerca de três milhões de euros aos cofres do clube da Luz.Depois de uma época emprestado ao V. Guimarães, João Ferreira foi cedido no início da temporada ao emblema de Vila do Conde, onde foi opção em 12 encontros na equipa liderada por Luís Freire. Agora, com o mercado de janeiro a abrir, o jogador prepara-se para a primeira experiência no estrangeiro, para rumar ao futebol inglês, para ajudar o Watford a consumar o regresso à Premier League.Recorde-se que, além de um longo percurso pelo Benfica, João Ferreira foi ainda 28 vezes internacional pelas seleções jovens portugueses.