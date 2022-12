João Fonseca rubrica contrato profissional com o Benfica aos 16 anos

João Fonseca rubricou esta terça-feira um contrato profissional com o Benfica aos 16 anos de idade. O central português mostrou-se feliz com este passo na carreira."Este contrato profissional é um voto de confiança do Benfica pelo trabalho que fiz até aqui. Têm sido anos de muita evolução, tenho de continuar a trabalhar. Estou a evoluir bem, acredito que vou conseguir subir patamares e chegar à equipa principal", afirmou à BTV.Refira-se que João Fonseca, internacional português sub-17, é escolha habitual na equipa de juniores das águias. Está no Benfica há seis temporadas no clube depois de ter começado no Recreio de Águeda.