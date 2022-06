João Gomes, do Flamengo, apontado como jogador seguido pelo Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na principal equipa do Mengão a estreia ocorreu em outubro de 2020. Desde então, conta já 79 partidas disputadas. João Gomes tem contrato até 2025.

O jornalista brasileiro Thiago Asmar noticiou esta quarta-feira que João Gomes, do Flamengo, é um jogador seguido pelo Benfica. Falamos de um médio brasileiro, de 21 anos, que defendeu as cores dos cariocas desde o início da carreira e que esta temporada já soma 27 presenças oficiais.De acordo com a mesma fonte, João Gomes tem mais dois interessados de peso: Manchester United e Atlético Madrid.