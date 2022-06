João Gonçalves: «Disse a Rui Costa que ia recuperar o investimento em Darwin»

Darwin Núñez transferiu-se do Almería para a Luz por 24 milhões de euros, fixando um novo máximo pago por uma transferência pelo Benfica, assim como de venda pelo emblema espanhol."Disse a Rui Costa que ia recuperar o investimento em Darwin. Eu percebo o vosso receio, mas acreditem que é uma operação com pouco risco. Se nada de estranho acontecesse, o jogador ia ser vendido no mínimo por duas ou três vezes mais. Fico satisfeito por as coisas se encaminharem nesse sentido", explicou o diretor desportivo do Almería em declarações à Rádio Renascença.Darwin está com um pé no Liverpool num negócio que ficará fechado por 80 milhões de euros a que se juntam 20M€ de objetivos a cumprir pelo avançado que esteve duas épocas nos encarnados.João Gonçalves ficou "satisfeito por estar tudo a dar certo" e garantiu que o internacional uruguaio tem as condições para chegar ao topo do futebol mundial. "Darwin é humilde, tem talento, mentalidade de vencedor e uma grande capacidade de trabalho", vincou.