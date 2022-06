João Malheiro anuncia processo-crime contra Luís Filipe Vieira

João Malheiro anunciou esta terça-feira, na CMTV, a intenção de mover um processo crime por difamação a Luís Filipe Vieira, por conta das declarações do antigo presidente do Benfica a seu propósito e da sua relação com Eusébio."Ouvi ontem uma série de considerações e o comentário que faço é: ‘A lama não sujou o alvo que visava, antes a mão que a atirou’. Por respeito a Eusébio prefiro não abordar esta questão. Aproveitar para dizer que vou mover um processo-crime por difamação a Luís Filipe Vieira", referiu.Em resposta, Vieira aconselhou o comentador e não se mostrou preocupado com o processo-crime. "Vou dar um conselho ao João: vais ter com a dona Flora, ela vai-te dizer o que me disse a mim e se tiveres decência pede desculpa por tudo o que fizeste ao Eusébio. Mete o processo que quiseres."