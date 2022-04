João Malheiro recorreu às redes sociais para abordar a intervenção de ontem de Luís Filipe Vieira na CMTV . Numa publicação com o tema "o que quer Luís Filipe Vieira", o antigo diretor de comunicação do Benfica sublinha que o ex-presidente dos encarnados "abriu claramente as hostilidades em relação a Rui Costa" com as críticas apontadas."Luís Filipe Vieira, entrevistado pela CMTV, considera que o presidente Rui Costa não tem mérito na conquista do título europeu de juniores. Sustenta que seis jogadores da equipa que venceu a Youth League devem transitar para o plantel principal e jamais serem vendidos, numa opção clara pela formação no clube. Ele que privilegiou a política empresarial em detrimento da política desportiva.Adiantou ainda que haveria vários treinadores portugueses melhores que Roger Smith para orientar a equipa principal. Luís Filipe Vieira abriu claramente as hostilidades em relação a Rui Costa. Vai continuar. É uma afronta ao Benfica e aos benfiquistas", pode ler-se.