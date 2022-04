João Malheiro volta a criticar Luís Filipe Vieira: «Tão acentuado é o seu ressabiamento»

João Malheiro voltou este sábado a recorrer às redes sociais para condenar a postura de Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica."Não satisfeito com a destemperada e provocatória declaração sobre a falta de mérito do presidente Rui Costa, na recente vitória do Benfica na UEFA Youth League, e outras declarações hostis, Luís Filipe Vieira prossegue na sua cruzada. Agora, questiona as viagens em dois aviões fretados à Suíça, sustentando tratar-se de "uma fogueira de vaidades". Logo Vieira, esse mesmo que fretou um avião e patrocinou a maior pompa quando foi resgatar Jorge Jesus ao Brasil", pode ler-se na publicação do antigo diretor de comunicação do Benfica.E prossegue: "O que parece, parece mesmo? É que Vieira não gostou do triunfo europeu dos jovens benfiquistas, tão acentuado é o seu ressabiamento. Para quem foi quase 20 anos presidente do Clube...Acabo de saber que na última final da UEFA Youth League (pasme-se!), era Luís Filipe Vieira presidente, também foram fretados dois aviões. A diferença é que Luís Filipe Vieira (pasme-se de novo!) nem sequer viajou."Esta publicação de João Malheiro surge na sequência da notícia deste sábado do Correio da Manhã que avança que o ex-presidente das águias está furioso com Rui Costa.