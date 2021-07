João Mário chegou a Portugal, mais concretamente ao Aeródromo de Tires, por volta das 19h00, proveniente de Milão, depois de ao início da tarde ter rescindido com o Inter. À CMTV, o internacional português não quis abrir o jogo relativamente ao Benfica, num negócio que ficou agora com caminho livre para ser concretizado.





"Não posso falar", limitou-se a dizer o médio, antes de entrar no carro e seguir viagem. Comodeu conta, Benfica e Inter chegaram na semana passada a um acordo quanto ao valor a pagar pelas águias - 7,5 milhões de euros. No entanto, os nerazzurri atrasaram-se na comunicação oficial ao Sporting acerca da proposta recebida pelo internacional português.De resto, o Sporting fez sempre finca-pé relativamente à cláusula antirrival que, no seu entender, lhe renderá 30 M€ caso João Mário volte a Portugal para assinar por outro clube. Com a rescisão de contrato, o Sporting manifestou estranheza e questionou agora oficialmente o Inter Milão sobre os moldes do negócio.