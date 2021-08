João Mário: «A equipa está de parabéns»

João Mário estreou-se a marcar pelo Benfica e deu os parabéns à equipa pela passagem à próxima fase da qualificação da Liga dos Campeões.





"O objetivo foi cumprido, sabíamos que tínhamos uma vantagem do jogo de Moscovo, gerimos muito bem o jogo. A equipa está de parabéns porque conseguiu apurar-se para o playoff.""É sempre especial, a primeira vez num jogo com adeptos ajudar a equipa. Quero agradecer a todos os adeptos que vieram cá hoje por toda esta força, que faz diferença na equipa e isso nota-se em campo.""Acima de tudo, conheço bem as ideias do míster, sei o que ele gosta. Depois entendo-me bem com o Rafa e o Pizzi, com quem já joguei antes, e isso faz a diferença."