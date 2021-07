João Mário: «Ansioso por jogar no Estádio da Luz cheio de adeptos nossos»

João Mário já foi apresentado como reforço do Benfica. O médio, contratado a custo zero depois de ter rescindido com o Inter Milão, falou esta quinta-feira como mais recente jogador das águias e, em declarações à BTV, assumiu-se bastante satisfeito e ansioso para vestir a camisola encarnada.





"Fui muito bem recebido por todos. Fizeram com que me sentisse em casa e me adaptasse rapidamente à equipa e ao clube. Já conhecia um pouco do que eram as instalações do Benfica, mas estou muito surpreendido com o Seixal, com a organização que existe em torno do clube e da primeira equipa. Agradecer a todos pela forma como me receberam. Sinto-me confiante. As expectativas são sempre altas no Benfica. Temos já um primeiro grande objetivo que é a entrada na Liga dos Campeões e tenho a certeza de que a equipa estará preparada. Também sei o quão importante é para o Benfica voltar a conquistar o campeonato.", comentou o médio, que se assume ansioso por jogar na Luz com as bancadas repletas."Foi um período difícil para todos nós. O futebol sem adeptos não é a mesma coisa, especialmente para o Benfica que tem sempre o estádio cheio e que vale muito pelos seus adeptos. Estou ansioso por jogar no Estádio da Luz como jogador do Benfica, cheio de adeptos nossos, cheio de benfiquistas."