João Mário antevê jogo com Juventus: «Esta época ainda não defrontámos uma equipa tão forte»

Elogios de Allegri e Danilo e dimensão física da equipa do Benfica



"Aquilo que me parece é que fizemos uma ótima preparação, diferente do habitual. Quando chega um treinador estrangeiro a Portugal, a nível de treino e mentalidade mudaram algumas coisas. Preparámo-nos muito bem e as vitórias dão sempre confiança. Acima de tudo, a equipa acredita muito naquilo que o míster propõe. É o que tem feito a diferença este ano. As coisas têm corrido bem, sabemos que estamos no início mas queremos dar continuidade e melhorar de jogo para jogo. Acima tudo, destaco o acreditar da equipa nas ideias do míster."



É com a Juventus que o Benfica tem de se preocupar para seguir para a próxima fase?



"Não direi… Pessoalmente, fiquei surpreendido com a equipa do Maccabi Haifa. Não conhecia tão bem. Não devemos desvalorizar a equipa do Maccabi. Fizemos a nossa parte, vencendo o primeiro jogo em casa. Fora de casa será igualmente difícil. Obviamente, olhando para o Paris SG, estará um nível acima, mas não quero tirar o Maccabi da equação porque tenho o máximo respeito por todas as equipas. Estamos a jogar a Liga dos Campeões. Tal como a Juventus, o Maccabi também pode ter uma palavra a dizer."



O que sabe da Juventus



"Quando cheguei a Itália era a equipa mais forte, um grande clube. Conheço os jogadores e não preciso de falar nada sobre a Juventus. Esperamos um jogo duro, de Liga dos Campeões, temos de alcançar um nível alto para conseguir um bom resultado aqui."

João Mário anteviu o Juventus-Benfica, desvalorizando o mau momento dos italianos esta temporada, que têm apenas duas vitórias em sete encontros oficiais."Jogam em casa, sabemos que não atravessam o melhor momento, quererão dar uma grande resposta contra nós. Têm uma equipa fortíssima porque, acima de tudo, têm grandes jogadores, muita experiencia na prova, com jogadores a nível de selecções das melhores do Mundo. É uma equipa italiana e com um nível muito forte. Temos de estar ao melhor nível para conseguir um bom resultado aqui", reiterou em conferência de imprensa, refutando dizer se o Benfica é melhor equipa atualmente do que a Juventus."Não pensamos muito dessa forma. Temos de ter noção da dimensão da Juventus. Tenho-a porque joguei muitos anos em Itália e conhece a dimensão do clube. Para mim, vamos jogar contra um gigante europeu. Não creio que o momento das equipas possa fazer muita diferença. Jogam em casa e têm grandes jogadores. Temos de ter o máximo foco. Esta época ainda não defrontámos uma equipa tão forte e temos uma motivação especial por ser um jogo de Liga dos Campeões e por ser um adversário espetacular", adiantou.