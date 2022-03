João Mário chegou como jogador livre mas custou mais de 5,5 milhões ao Benfica

João Mário foi o reforço mais sonante do Benfica no defeso de verão, chegando à Luz como jogador livre, depois de rescindir com o Inter Milão , clube com o qual tinha contrato válido. Contudo, as águias revelaram esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que a transferência para o Benfica custou mais de 5,5 milhões de euros."Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e económicos do jogador João Mário, num investimento total de 5.513 milhares de euros, que engloba os encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados", pode ler-se no documento.O internacional português, de 29 anos, jogava emprestado pelo Inter ao Sporting na última época. No verão de 2021, assinou um contrato válido com o Benfica até junho de 2026.Pelos encarnados, em 2021/22, João Mário já disputou 36 jogos oficiais e apontou três golos.