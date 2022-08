João Mário: «Começámos bem, mas o que queremos é acabar a época e ser campeões»

Autor de dois golos na vitória do Benfica sobre o Boavista , João Mário foi escolhido como o melhor em campo e, após o encontro, assumiu que as águias estiveram muito bem no Bessa tendo em conta as dificuldades da partida."Sim, um jogo complicado. Primeira parte complicada, com um Boavista agressivo. Tentámos implementar um ritmo alto. Tivemos várias oportunidades. Foi um bom jogo da equipa, que está de parabéns, porque é realmente difícil jogar aqui", começou por analisar, à SportTV.No final da primeira parte, João Mário falhou um golo 'cantado' , mas assume que isso não o afetou. "Era mais um para a coleção, infelizmente, mas tentei não ficar afetado e a equipa ajudou muito. Consegui fazer dois golos".Questionado em relação ao posicionamento que tem em campo com Roger Schmidt, o médio assume sentir-se "muito bem". "Gosto de jogar mais a frente, tento servir os meus colegas, estar na área para estas oportunidades. Acima de tudo contente com a dinâmica da equipa. Queria dar também uma palavra a estes adeptos, que foram fantásticos hoje", frisou.A fechar, um olhar ao bom arranque das águias, com sete vitórias em sete oficiais em 2022/23. "Começámos bem, mas o que queremos é acabar a época e ser campeões. Falta muito, estamos no bom caminho e é importante não relaxar e dar boa resposta frente ao P. Ferreira."