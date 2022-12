João Mário confiante apesar da eliminação na Allianz Cup: «Não belisca a nossa confiança»

Depois da eliminação na Allianz Cup, João Mário, médio do Benfica, garantiu que a equipa mantém a confiança em alta e garante que os encarnados vão dar provas disso já no próximo jogo frente ao Sp. Braga, no dia 30, para a Liga."Tenho a visto a equipa a treinar. Temos estado muito bem. Queríamos, desde o início, vencer essa prova. Mas a eliminação não belisca nada a nossa época e a nossa confiança. Há um grande jogo em Braga e estamos focados", frisou o médio, que, em conjunto com Paulo Bernardo, visitou a Criar-T, uma instituição de solidariedade sedeada no Seixal, com os dois jogadores a oferecerem chuteiras, ténis, bonecas e trotinetes a cerca de 30 crianças.O internacional português ainda relativizou a goleada sofrida pelo Sp. Braga frente ao Sporting, por 5-0, na Allianz Cup, esperando um adversário diferente na Liga "Foram competições e jogos diferentes. Foi um resultado muito bom para o Sporting, mas o Sp. Braga é muito forte em casa e vai dar uma resposta diferente. A nossa equipa vai chegar muito bem a Braga", frisou.Após a presença no Mundial, João Mário já só está focado nas águias. "É sempre bom voltar onde estamos felizes. Gosto muito deste grupo, das nossas ideias e do nosso dia-a-dia. É uma alegria", referiu, com crença numa boa caminhada não só na Liga mas também na Liga dos Campeões. "Acreditamos todos nas nossas ideias", acrescentou.Também sobre o Mundial, o camisola 20 aproveitou para dar os parabéns aos colegas argentinos Otamendi e Enzo Fernández, sem receios de ver a cotação do segundo a disparar. "Acima de tudo, são dois colegas espetaculares. Têm feito um ótimo trabalho no Benfica e na Argentina. Há que dar-lhes os parabéns. Não há nada maior do que ser campeão do Mundo. Ambos mereceram", expressou.O médio afirmou ainda ter resolvido uma pequena lesão que teve num pé. "Foi o timing perfeito. Tenho a certeza que em Braga estarei a 100%", contou, aos jornalistas, a quem começou por mostrar a sua paixão pelo Natal. "Pedimos sempre qualquer coisinha ao Pai Natal. É uma das alturas do ano que mais gosto, não pensando futebolisticamente. Aí depende mais de mim. É um prazer estar cá e ver a alegria das crianças", disse.