João Mário: «Creio que podia ter ajudado um pouco mais a equipa»

João Mário reconheceu que não foi a sua melhor exibição no Benfica, mas destacou a importância do triunfo. "Podia ter ajudado um pouco mais a equipa a ter bola, mas hoje não foi possível. Nós continuamos confiantes pois o Benfica ainda não perdeu este ano, temos cinco vitórias consecutivas, e isso dá confiança. Agora temos um jogo no sábado e só depois vamos pensar na segunda mão", afirmou o internacional português, à Eleven, onde ainda destacou o potencial do advserário: "Sabíamos que íamos defrontar um grande adversário que ainda não tinha perdido este ano. Temos que realçar a nossa vitória pois jogámos contra uma grande equipa que tem uma grande posse de bola. Está tudo em aberto para o segundo jogo".





"Foi uma vitória importante. Era importante vencer hoje. Sabemos que agora os golos fora já não contam. Entrámos bem, conseguimos aumentar a vantagem e chegar ao 2-0 e estamos de parabéns pela vitória, ainda que infelizmente tenhamos sofrido um golo.""Não diria que tenhamos tido uma quebra física, o adversário tem qualidade, troca bem a bola. Há que lhes dar mérito. Apostámos no contra-ataque e numa ou noutra saída podíamos ter aumentado o resultado, mas vencemos e estamos confiantes.""Temos de dar mérito ao PSV, que também tem feito uma caminhada impressionante, algo que dá ainda mais mérito à nossa vitória. Há um segundo jogo e vamos dar tudo para estar na Liga dos Campeões", terminou.