João Mário deixa mensagem aos benfiquistas

O Benfica publicou esta quinta-feira um vídeo de João Mário com uma mensagem para os adeptos encarnados.





"Não vejo a hora de sentir o vosso apoio. Esperamos por todos vós na nossa casa", afirmou o médio, uma das novas caras do Benfica para a nova época, no vídeo publicado nas redes sociais do clube.Recorde-se que João Mário foino dia 13 de julho tendo assinado até 2026 pelas águias. O médio chegou ao clube encarnado a custo zero, depois de ter rescindido contrato com o Inter.