João Mário deixou esta quinta-feira uma mensagem nas redes sociais, um dia após a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões diante do Inter."Terminou ontem a nossa grande participação na Liga dos Campeões e orgulhoso por todo o nosso trajeto. Foco total no principal objetivo e juntos, será possível", escreveu o médio das águias numa publicação no Instagram, apontando à conquista do campeonato.