João Mário descreve golo da vitória e Tabata responde: «Esqueceste que tinhas cartão...»

João Mário acorreu às redes sociais para comentar o triunfo sobre o Vizela (2-1) conquistado já nos descontos da partida depois de ter batido o penálti decisivo, na quinta jornada da Liga Bwin.O médio português mostrou-se satisfeito por fazer parte do momento. "Jogamos e vivemos por estes momentos! Parabéns equipa por acreditarmos até ao último minuto e grande vitória num ambiente incrível! Seguimos juntos Benfica", escreveu numa publicação nas redes sociais.Vários colegas de equipa comentaram o 'post' e salta à vista a observação de Bruno Tabata, agora no Palmeiras, e ex-colega de João Mário no Sporting. "Esqueceste que tinhas cartão, não é papai?", brincou o jogador brasileiro.A verdade é que, ao tirar a camisola nos festejos, o internacional português viu a segunda cartolina amarela e o respetivo cartão vermelho.