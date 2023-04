João Mário desvaloriza derrota com o FC Porto: «Continuamos na frente, nada mudou»

João Mário procurou desvalorizar a derrota do Benfica com o FC Porto (1-2), vincando que são as águias que continuam na frente e com larga vantagem. Ainda assim, reconhece que foi uma exibição desinspirada das águias."Foi um jogo estranho, não conseguimos ter tanta bola como costumamos. Pagámos caro por isso, mas continuamos na frente, com sete pontos de vantagem, e nada mudou", assinalou aos microfones da BTV, onde também procurou mostrar que a equipa já está focada no próximo duelo: "A melhor coisa é que temos já um jogo na terça-feira [com o Inter], para dar outra imagem, numa prova diferente. É pensar positivo que falta muito. Sabíamos que o campeonato seria disputado até ao fim. E continuamos em primeiro".