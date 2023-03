João Mário é o melhor jogador de fevereiro da Liga Bwin

O médio João Mário foi eleito pelo Sindicato dos Jogadores como o melhor jogador de fevereiro da Liga Bwin, na sequência das boas exibições, que se traduziram em golos e assistências. Em três jogos disputados nesse período, o Benfica somou três vitórias consecutivas para o campeonato e o internacional português contribuiu de forma decisiva para o bom momento dos líderes da competição, tendo marcado quatro golos e feito duas assistências. O jogador dos encarnados bisou e fez uma assistência na vitória (3-0) sobre o Casa Pia, fez uma assistência no triunfo (3-1) diante do Boavista e bisou na vitória em Vizela, por 2-0.O médio do Benfica obteve 16,60% dos votos, superiorizando-se ao avançado Pepê (FC Porto), que conquistou 13,05% das preferências. O pódio fica completo com o extremo Murilo (Gil Vicente), com 12,27% dos votos.O melhor jogador do mês da Liga Bwin é encontrado através do valor médio das pontuações dadas pelos três diários desportivos no período correspondente à votação (ponderação final de 60%) e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé (ponderação final de 40%). O troféu será entregue brevemente a João Mário, em data a definir.Saviour Godwin (Casa Pia)Nelson da Luz (Vitória de Guimarães)Mehdi Taremi (FC Porto)Ricardo Horta (Sp. Braga)