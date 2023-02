João Mário e o penálti ao Club Brugge: «Para ser honesto, tive alguma sorte»

Marcador do primeiro golo do Benfica no triunfo por 2-0 sobre o Club Brugge na primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, o internacional português João Mário assumiu ter tido "alguma sorte" no momento da marcação do penálti.



"Foi importante vencer este jogo fora, conta uma equipa forte. Fizemos um grande jogo, marcámos dois golos, mas é apenas a primeira parte", começou por dizer o médio das águias, em declarações na zona de entrevistas rápidas após o duelo em Bruges.



E continuou: "Penálti? Para ser honesto, tive alguma sorte. Mas faz parte do futebol. O mais importante foi vencer e esse golo fez-nos ganhar a ambição de procurar o segundo. Estamos de parabéns porque foi muito difícil hoje."