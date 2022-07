João Mário e o trabalho com Roger Schmidt: «Estávamos habituados a uma mentalidade mais portuguesa»

João Mário confessou que o plantel do Benfica está a "gostar muito" da mentalidade implementada por Roger Schmidt, após o triunfo dos encarnados (5-1) diante do Fulham e consequente conquista do Troféu do Algarve."É um treinador estrangeiro, é sempre diferente. Estávamos habituados a uma mentalidade mais portuguesa, mas estamos a gostar muito. É um treinador muito moderno, tem-nos passado uma mensagem muito positiva e, neste momento, acho que as coisas estão a correr muito bem", vincou, em declarações à TVI, admitindo ainda que o técnico quer que a equipa pressione alto desde início."Se olharmos para as equipas que ele treinou antes, têm sempre essa característica. Estamos a trabalhar fisicamente para conseguir fazer isso o mais rápido possível e tem corrido bem também", referiu.