João Mário: «É preciso ter noção da dimensão deles»

À imagem de Roger Schmidt, João Mário também lembrou o estatuto da Juventus apesar dos recentes resultados dos italianos e confessou que este é o desafio mais duro que o Benfica tem pela frente desde o início da temporada. “Há que ter noção da dimensão da Juventus. Joguei muitos anos em Itália e conheço-a. Vamos encontrar um gigante europeu. Não creio que o momento das equipas possa fazer muita diferença. Esta época ainda não defrontámos uma equipa tão forte. Temos uma motivação especial por ser um jogo de Liga dos Campeões e por ser um adversário espetacular”, referiu.

Aliás, o médio, de 29 anos, imagina um adversário motivado, precisamente para dar um pontapé na crise. “Jogam em casa, sabemos que não atravessam o melhor momento, mas quererão dar uma grande resposta contra nós. Têm uma equipa fortíssima, com grandes jogadores internacionais pelas melhores seleções do Mundo, além de muita experiência na prova. Precisamos de estar ao melhor nível para obter um bom resultado aqui. Quando cheguei a Itália, a Juventus era a equipa mais forte”, frisou o jogador, que, numa das respostas, mostrou ainda dominar o idioma italiano após ter passado pelo Inter.

Sobre as contas do grupo, o camisola 20 recusa atirar qualquer equipa para fora da luta. “Fiquei surpreendido com a equipa do Maccabi Haifa. Não conhecia tão bem e não os devemos desvalorizar. Fizemos a nossa parte, vencendo o primeiro jogo em casa, mas fora será difícil. Obviamente, olhando para o Paris SG, estará um nível acima, mas não quero tirar o Maccabi da equação. Pode mesmo ter uma palavra a dizer”, analisou.

Crença nas ideias do treinador

A chegada de Roger Schmidt ao Benfica ajudou a alterar mentalidades, de acordo com João Mário. “Fizemos uma ótima preparação, diferente do habitual. Quando chega um treinador estrangeiro a Portugal, a nível de treino e mentalidade mudam algumas coisas. Preparámo-nos muito bem e as vitórias dão sempre confiança. A equipa acredita muito naquilo que o míster propõe. É o que tem feito a diferença este ano. Queremos dar continuidade”, garantiu.