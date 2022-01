João Mário: «É preciso um pouco de paciência mas estamos no bom caminho»

João Mário marcou o golo inaugural na vitória do Benfica sobre o Paços de Ferreira (2-0) e foi eleito o homem do jogo."Significado especial porque a equipa ganhou. É sempre bom quando recebes prémios individuais e a equipa leva os três pontos. Estamos a trabalhar muito bem. É preciso um pouco de paciência. Novo treinador, novas ideias, estamos no bom caminho", começou por dizer o internacional português à BTV."A equipa tentou bastante na primeira parte. Tivemos várias oportunidades. Foi importante marcar antes do intervalo. É festejar com a equipa, porque trabalhámos bem e merecemos a vitória", destacou, salientando depois da importância do público: "Os adeptos estao sempre connosco. Oambiente é espectacular na Luz. Esperamos ainda mais adeptos na próxima semana para conseguirmos ganhar ao Moreirense."