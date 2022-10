João Mário: «É uma descarga emocional, é muita pressão»

João Mário foi uma das figuras do Benfica no empate em casa do Paris SG (1-1). O médio marcou o golo da igualdade de penálti e voltou a exibir-se em bom plano. No final, falou da responsabilidade desse momento.O míster deu-me essa responsabilidade esta época, penso que tem corrido bem. Acima de tudo, sabia que era um momento importante como em Turim. Tento não falhar à equipa. É uma descarga emocional, é muita pressão. Tento lidar com as coisas sempre com calma, mas nem sempre é fácil. O golo é um momento de festejo e efusivo, por isso há que festejá-lo", contou o internacional português à Eleven Sports.O médio-campo encarnado foi diferente esta noite, com a entrada de Aursnes para atuar com Florentino e Enzo: "Não era tanto com Aursnes, mas uma ideia que tínhamos programado antes do jogo. Tentámos dar mais espaço ao Paris SG por fora porque procuram jogar muito pelo espaço interior. Há momentos do jogo em que conseguem porque é impossível defender sempre os espaços interiores, mas penso que a equipa esteve taticamente muito bem."As águias podem apurar-se na próxima jornada em caso de triunfo sobre a Juventus e João Mário deixa claro que a liderança é um objetivo: "Estamos a duas vitórias de conseguir o 1.º lugar. Este clube e esta equipa tem tudo para lutar. O objetivo é passar a fase de grupos e se for possível em 1º lugar, ainda melhor."