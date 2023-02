João Mário eleito melhor jogador da Liga Bwin nos meses de dezembro e janeiro

Depois de ter sido eleito o melhor médio da Liga Bwin nos meses de dezembro e janeiro , João Mário volta a inscrever o seu nome na lista de prémios oficiais da Liga Portugal no referido período. O internacional português foi agora distinguido como o jogador da Liga Bwin nestes dois meses, após recolher 28,89% dos votos dos treinadores principais da competição.O jogador do Benfica, que marcou quatro golos nos seis encontros que disputou no referido período, superiorizou-se a Fran Navarro (Gil Vicente) - ficou em 2.º lugar com 17,04% dos votos - e ainda a Oday Dabbagh (Arouca) e Galeno (FC Porto), que amealharam 5,93% dos votos e partilham assim a última posição do pódio.