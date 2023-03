João Mário eleito melhor jogador de fevereiro na Liga Bwin

João Mário arrebatou o galardão de melhor jogador do mês de fevereiro na Liga Bwin, com 35,71% dos votos dos treinadores principais da competição. O médio do Benfica levou a melhor sobre o colega de equipa Gonçalo Ramos e ainda sobre Fran Navarro (Gil Vicente). O avançado das águias somou 11,9% dos votos enquanto que o gilista, no 3º posto, ficou com 9,52%.João Mário, que consta da última convocatória de Roberto Martínez para a Seleção Nacional, somou quatro golos e duas assistências no mês passado.O jogador formado no Sporting já havia conquistado esta mesma distinção em dezembro/janeiro.