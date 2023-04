João Mário eleito melhor médio do mês da Liga

Camisola 20 e exibições nota 20



João Mário é novamente o favorito dos treinadores para VITO Médio do Mês na #LigaPortugalbwin ?#LigaPortugal #criatalento #nãopára @SLBenfica pic.twitter.com/UFrsVR7264 — Liga Portugal (@ligaportugal) April 18, 2023

João Mário, jogador do Benfica, foi esta terça-feira distinguido com o prémio de melhor médio do mês de março pela terceira vez consecutiva. O internacional português, de 30 anos, somou 28,21% dos votos ficando à frente de Iván Jaime do Famalicão (12,82%) e de Chiquinho, seu companheiro de equipa nos encarnados (11,11%).O camisola 20 das águias esteve em grande destaque no mês de março, onde assinalou 3 golos e 1 assistência.