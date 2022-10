João Mário elogia exibição até ao minuto 70: «Banalizámos um pouco a qualidade da Juventus»

João Mário foi uma das figuras da grande noite benfiquista, ainda que considere que nos últimos minutos a Juventus esteve por cima."Penso que até ao minuto 70, foi um jogo muito bom. Um jogo quase perfeito da nossa parte. Antes do 4-2, podíamos ter feito o 5-1, mas é futebol. A Juventus também mostrou que é uma grande equipa. Banalizámos um pouco a qualidada da Juventus, mas no final mostraram que são grande equipa. Antes do jogo assinávamos por baixo este resultado que nos permitia estar na próxima fase", destacou, em declarções à Eleven Sports.O jogador das águias está num muito bom momento de forma, contrariando com a fase final da época passada, em que raramente era titular. Como expica o jogador esta transfiguração?"O ano passado houve dois 'Joões', um nos primeiros seis meses, outro nos seguintes. É o futebol, muitas vezes tens de ser paciente. Esperar pela tua oportunidade. O míster deu-me muita confiaça, jogo numa posição diferente", atirou, adiantado ainda que treina "pouco os penáltis", pois "confio no meu instinto no momento e tem dado resultado".