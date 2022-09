João Mário elogia Grimaldo: «Já nos habituou a grandes golos»

João Mário elogiou os israelitas do Maccabi Haifa após o triunfo do Benfica na Luz (2-0). "Defrontámos uma equipa bem organizada e tivemos uma primeira parte difícil, mas conseguimos contornar os obstáculos na segunda", disse, destacando ainda o golo de Grimaldo, que fechou as contas do resultado: "Já nos habituou a grandes golos. Até nos treinos remata muito bem".