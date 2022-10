João Mário elogia Helton Leite após estreia esta temporada

O guarda-redes Helton Leite estreou-se esta época nas Caldas – não competia desde 13 de maio, frente ao Paços, na última jornada do campeonato – e foi saudado pelos companheiros de equipa. Um deles foi João Mário, que publicou no Instagram uma foto de ambos abraçados no final do jogo com a mensagem "Muito bem Helton Milk", acompanhada de um emoji a fazer braço de ferro. O brasileiro deverá ser o titular nas taças.