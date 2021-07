João Mário elogia plantel do Benfica: «O grupo é espetacular, recebeu-me muito bem»

Depois de ter cumprido o primeiro jogo de pré-epoca de águia ao peito, frente ao Casa Pia, João Mário deixou elogios ao plantel que encontrou. "Foi um bom treino. Queria adaptar-me aos novos colegas. Foi importante termos minutos. O grupo é espetacular, recebeu-me muito bem. É importante conhecer já alguns jogadores como o Pizzi, o Rafa ou o André Almeida. Todos me receberam muito bem, o que facilita o processo de adaptação. Ainda temos muitos jogos", salientou o novo reforço do Benfica, à BTV.





O médio voltou a falar da relação com Jorge Jesus, que encontrou no Sporting. "O míster sabe que posso jogar em várias posições. Foi uma das coisas que ele me disse. Conheço bem a maneira dele. É um ponto a favor que tenho. Estou sempre disponível para jogar onde o míster entender", referiu.De resto, o internacional português já pensa no primeiro desafio oficial. "Temos de pensar em prepararmo-nos para entrar na Champions. O míster gosta de equipas bem fisicamente. Queremos que os adeptos gostem daquilo que estamos a fazer. Vamos chegar a dia 3 ou 4 bem preparados", descreveu.