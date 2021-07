João Mário: «Encerramos a pré-época com boas sensações e já preparados»

João Mário já aponta aos encontros da Liga dos Campeões. Após o empate (1-1) com o Marselha, no Estádio da Luz, que fechou a fase de preparação do Benfica, o médio garantiu que a equipa está pronta para enfrentar o Spartak Moscovo.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Ma´rio (@joaomario)

"Primeiro jogo na Luz como jogador do Benfica. Encerramos a pré-temporada com boas sensações e já preparados", disse o internacional português nas redes sociais.