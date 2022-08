E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Mário está em dúvida para o jogo de terça-feira frente ao Midtjylland, depois de ter sido substituído ainda na primeira parte devido a uma lesão na coxa direita. "Não é grave, mas não sei se estará pronto para ser opção", confessou Roger Schmidt. O médio, de 29 anos, ressentiu-se de um lance disputado com Arsénio, aos 28’. Nesse instante, o internacional português ficou apenas alguns segundos caído no relvado, mas aos 31’ foi assistido junto à linha lateral, com a equipa médica a aplicar-lhe spray na zona afetada. Apesar dos esforços, João Mário voltou a deitar-se aos 33’ e aí foi mesmo rendido por Chiquinho.