João Mário: «Estamos no caminho certo para o grande objetivo desta época»

João Mário mostrou-se satisfeito pelo rendimento do Benfica nesta pré-época, após o triunfo dos encarnados diante do Fulham , por 5-1, e consequente conquista do Troféu do Algarve."[Balanço] Muito positivo. Foram alguns dias todos juntos de estágio e correu muito bem, estamos todos muito contentes, estamos no caminho certo para aquilo que é o grande objetivo desta época, que são estes jogos da Liga dos Campeões. Estamos a tentar implementar ideias novas, é normal que não seja tudo perfeito ainda nesta altura. Mas estamos a tentar chegar o mais preparados possível para esse jogo", frisou o médio à BTV."Estou bem [a nível pessoal]. São sempre ideias novas. Estamos numa altura de pré-época, é para ganhar a melhor forma física, acho que é o mais importante neste momento. As ideias estão cada vez mais assimiladas e sinto-me muito bem", acrescentou, para depois abordar o ambiente vivido nas bancadas do Estádio do Algarve."Espetacular, como sempre. Onde quer que o Benfica jogue, nada a dizer dos adeptos. Estamos muito contentes com eles e queremos agradecer também por este apoio, ainda que seja um jogo de pré-época", notou.