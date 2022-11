João Mário explica festejo frente ao Gil Vicente: «Segundo bebé a caminho»

Dever cumprido antes da pausa para o Mundial. Fechámos esta primeira parte do campeonato da melhor maneira @SLBenfica ?? Grande novidade na nossa família e segundo bebé a caminho ?? pic.twitter.com/xly2eoev6m — João Mário (@joaome17) November 13, 2022

João Mário marcou na vitória () do Benfica sobre o Gil Vicente este domingo e nos festejos colocou a bola debaixo da camisola de jogo, na zona abdominal como que anunciando a chegada de mais um filho à sua família... algo que confirmou mais tarde, após o final do encontro, através das redes sociais."Dever cumprido antes da pausa para o Mundial. Fechámos esta primeira parte do campeonato da melhor maneira, Benfica. Grande novidade na nossa família e segundo bebé a caminho", escreveu o médio que representará Portugal no Mundial do Qatar.