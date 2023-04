João Mário: «Falta de garra? Uma equipa que em 43 jogos perde três vezes não é isso que falta...»

João Mário garantiu após o empate (3-3) do Benfica com o Inter em Milão que a derrota (0-2) na Luz foi determinante.





"Muito desapontados, obviamente. Champions é isto, detalhes. Podíamos ter dado mais na 1ª mão em casa. As equipas italianos não precisam de muitas oportunidades para fazer golo. Tentámos tudo até final, mas não foi possível, parabéns ao Inter", declarou o médio, à CNN Portugal.Questionado sobre se faltou garra a este Benfica, o médio refutou essa ideia. "Uma equipa que em 43 jogos perde 3 vezes não é isso que falta. É futebol, temos de aceitar e seguir em frente. Nem quando ganhas és o maior, nem quando perdes és o pior", frisou o médio, que lançou um apelo: "Espero que adeptos nos apoiem já no domingo, pois temos uma final contra o Estoril".O internacional português abordou também o jogo à Eleven Sports, tendo começado por lamentar derrota da 1.ª mão."Resultado de Lisboa pesa? Fica amargo de boca? "Claramente. Um 3-3… Vem logo à memoria o jogo em casa. Podíamos ter jogado melhor, podíamos ter sido mais maduros naquilo que fizemos em casa. Pelo segundo ano consecutivo, na segunda mão marcar três golos fora dá-nos alguma confiança de que como clube estamos a crescer. A Liga dos Campeões é nos detalhes e isso fez toda a diferença.""A equipa entrou bem, estávamos a tentar mandar no jogo. Conseguimos em certos momentos mas obviamente quando sofres é sempre complicado. Acho que reagimos muito bem, conseguimos empatar e a este nível precisam de meia oportunidade para fazer golo, tem-nos acontecido muito isso. Mas é crescer. Como disse, pelo segundo ano marcar três golos fora… temos de, se calhar, melhorar os jogos em casa. Parabéns ao Inter, que fez um bom jogo em nossa casa.""É uma fase nova, não estávamos habituadas. Temos quatro pontos de avanço no campeonato. Confiança total porque temos feito uma época espetacular, uma participação na Liga dos Campeões muito boa. Obviamente não conseguimos passar às meias, que podia ter sido histórico, mas acho que temos feito um campeonato exemplar e agora o que queremos é ser campeões", concluiu.