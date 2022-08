João Mário: «Fizemos um jogo muito bom»

João Mário destacou a vitória e a exibição do Benfica diante do Dínamo Kiev (0-2), na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões."Fizemos um jogo muito bom. Poderiamos ter feito mais um golo na primeria parte, seria um resultado diferente. Quero dar os parabéns à equipa. Jogámos contra uma grande equipa, com muita qualidade, mas conseguimos um bom resultado para o que vai ser o jogo na próxima terça-feira", começou por dizer, à Eleven Sports.O internacional português assumiu ainda maiores dificuldades no segundo tempo, numa altura em que se notou já algum cansaço da equipa da Luz. "Estávamos desgastados na segunda parte por aquilo que foi o jogo no sábado [com o Casa Pia], mas estivemos sempre com qualidade e organizados. E foi importante nao sofrer golos aqui. Sabíamos que tínhamos de conseguir agora um bom resultado. Conseguimos. Agora é dar tudo na Luz para entrarmos na Liga dos Campeões", concluiu.