João Mário: «Fomos taticamente perfeitos. Só um grande Benfica poderia ganhar»

O sorriso de João Mário na flash interview não enganava ninguém. O médio era um homem visivelmente feliz depois do triunfo por 3-0 ao Barcelona e encontra uma justificação para a vitória.





"A nossa primeira parte foi mais difícil. Este Barcelona tem muita qualidade. Soubemos sofrer e acabámos por ser felizes e fazer um grande jogo. O Barcelona sofreu na segunda parte, metemos muitas dificuldades na segunda parte, explorámos bem o contra-ataque. É quase impossível ter muita bola contra eles, mas fomos taticamente perfeitos e isso foi decisivo", vincou à Eleven Sports o jogador das águias, que faz questão de manter os pés no chão quando questionado sobre as contas do grupo e se o Benfica é mais favorito que o Barcelona a passar aos oitavos-de-final:"Foi apenas o nosso segundo jogo, sabemos que temos um calendário difícil agora. Temos dois jogos contra o Bayern Munique, excelente equipa, e depois vamos a Camp Nou. Não digo que sejamos favoritos", sublinhou.Sobre quem terá sido o melhor em campo das águias, João Mário fala de um, mas não esquece ninguém. "Darwin esteve muito bem, mas individualmente e taticamente estivemos todos muito bem. Só um grande Benfica poderia ganhar a este Barcelona".