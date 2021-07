João Mário: «Jorge Jesus foi quem tirou melhor rendimento das minhas características»

João Mário foi ontem apresentado no Estádio da Luz como jogador do Benfica até 2026. O internacional português, que foi campeão pelo Sporting na última época, não teve dúvidas em atribuir especial importância a Jorge Jesus na hora de escolher envergar a camisola das águias.

“Foi o míster que conseguiu tirar o maior rendimento daquilo que são as minhas características. É alguém que sempre admirei muito pelo seu profissionalismo e trabalho. Foi alguém determinante para a minha escolha de vir para o Benfica”, deixou claro o reforço dos encarnados, de 28 anos, em declarações à BTV.

O agora número 20 das águias considera que a tipologia de jogo em que Jorge Jesus aposta irá ajudar o seu estilo. “Atendendo um pouco aquilo que são as ideias do míster, é um futebol que beneficia muito as minhas características. Pelo que pude ver, é algo a que equipa já está muito habituada: o jogo apoiado, algo com que me identifico bastante. Temos excelentes jogadores para fazer uma excelente época. Pela maneira como o míster prepara a equipa, tenho a certeza de que os adeptos irão desfrutar do futebol este ano”, apontou o futebolista, que acabou a formação no Sporting e que, além dos leões, já representou também V. Setúbal, Inter Milão, West Ham e Spartak Moscovo.

João Mário garantiu estar “ansioso por poder alinhar como jogador do Benfica” e, em particular, “num Estádio da Luz cheio de benfiquistas”. O campeão da Europa por Portugal em 2016 vincou que foi “muito bem recebido por todos”.

“Toda a gente tentou com que me sentisse em casa para me adaptar da maneira mais rápida possível, tanto à equipa como ao clube. Já conhecia um pouco daquilo que eram as instalações do Benfica, mas estou muito surpreendido com o centro de treinos do Seixal e com a organização que existe em torno do clube e da primeira equipa. Agradeço a todos pela maneira como me receberam”, reiterou João Mário.

Focado nos objetivos

O primeiro jogo oficial, a 3 ou 4 de agosto, será também parte de um grande objetivo na presente temporada: estar presente na fase de grupos da Liga dos Campeões. É isso que João Mário projeta para a estreia na terceira pré-eliminatória da liga milionária, cujo sorteio acontece já na próxima segunda-feira.

“Sinto-me confiante. As expectativas são sempre altas no Benfica. Temos já um primeiro grande objetivo da época que é entrar na Liga dos Campeões. Tenho a certeza de que o clube e a equipa estarão preparados para este primeiro grande objetivo. Também sei o quão importante é para o Benfica voltar a conquistar o campeonato”, afirmou o terceiro reforço confirmado pelas águias, depois de terem chegado à Luz também o avançado Rodrigo Pinho (ex-Marítimo) e o ala Gil Dias (ex-Monaco).

João Mário realizou o primeiro treino na terça-feira com os novos companheiros de equipa e com o treinador que o orientou no Sporting em 2015/16. Daquilo que já pôde assistir, o médio português reiterou ter “encontrado uma equipa a preparar muito bem as eliminatórias da Champions que vêm aí”. “Sabemos da importância para o Benfica de entrar na Liga dos Campeões. Acima de tudo, encontrei um grupo que quer muito voltar a dar alegrias aos benfiquistas e voltar a conquistar o campeonato. Eu sou mais um para ajudar”, atirou o futebolista natural do Porto, que até começou a formação pelos dragões.

Por último, João Mário deixou ainda um repto aos adeptos nas redes sociais dos encarnados. “Quero deixar-vos uma palavra de agradecimento por todas as mensagens que me têm enviado. Espero que nos possamos encontrar da forma mais breve possível no Estádio da Luz”, sublinhou, com entusiasmo.



Rui Costa fez 1ª abordagem



João Mário foi instado a comentar o momento conturbado a nível diretivo com que o Benfica se deparou nos últimos dias e aproveitou para a agradecer a Rui Costa, revelando que foi do agora presidente a primeira abordagem para que se tornasse reforço das águias.



"Encontrei um grupo calmo e sereno. Também ajuda bastante termos a presença do presidente Rui Costa sempre connosco, tal como o míster [Jorge Jesus] ou o Rui Pedro Braz. Todos têm ajudado a equipa a estar serena e a focar-se naquilo em que realmente nos podemos focar que é preparar as eliminatórias [da Liga dos Campeões] da melhor maneira. Devo dar uma palavra ao presidente Rui Costa, que foi a primeira pessoa a contactar-me para vir para o Benfica. Agradeço-lhe por isso", enalteceu o médio, que rescindiu com o Inter Milão na segunda-feira, tornando-se um jogador livre para assinar pelos encarnados.



Na apresentação, João Mário e Rui Costa mostraram uma clara afinidade, trocando um abraço em plena Luz.



Enverga número 20 de Simão ou Gaitán



João Mário escolheu vestir a camisola número 20, que na Luz tem um significado especial. Desde 1995/96, a primeira época em que a numeração passou a ser para toda a temporada, já vários jogadores emblemáticos para os adeptos benfiquistas envergaram o ‘20’, como Di María, Simão Sabrosa, Nico Gaitán ou Gonçalo Guedes. O avançado internacional português Dyego Sousa havia sido o último a vestir o referido número. Tomás Tavares ainda foi escrito na Liga na última segunda-feira com este dorsal, mas cedeu-o.

Ainda não joga com o Casa Pia

O Benfica realiza hoje o quinto jogo de preparação (19h00, com transmissão na BTV), defrontando o Casa Pia, da 2ª Liga. João Mário, desde terça-feira a treinar no Seixal, ainda não deverá ser opção, até porque está em fase de adaptação aos novos companheiros de equipa.

Pelo contrário, Rafa deverá somar os primeiros minutos. Depois da participação no Europeu’2020, o extremo apresentou-se no início da semana e é mais um trunfo para JJ. Há a expectativa de que Vertonghen e Seferovic também possam alinhar e começar a ganhar ritmo. O belga e o suíço, que caíram nos quartos-de-final do Euro, tiveram férias mais curtas, quando comparadas com as de Rafa. O central Lucas Veríssimo também espreita a estreia, depois de ter iniciado a pré-temporada ainda a recuperar de uma lesão muscular contraída a época passada.

Os encarnados tinham programado participar no Torneio do Algarve, mas a desistência do Gent levou ao cancelamento da prova. Assim, hoje há jogo com o Casa Pia e, no domingo, há embate com o Almería.